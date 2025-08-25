Уроки
01. Повторение. Морфология и орфография. Правописание личных окончаний глагола и суффиксов глаголов и причастий
15 мин
02. Обособленные обстоятельства, способы их выражения
9 мин
03. Понятие о сложном предложении. Сложносочинённые предложения
17 мин
04. Основные понятия синтаксиса. Основные принципы русской пунктуации. Понятие об авторской пунктуации
10 мин
05. Сложные предложения с разными видами связи. Тип подчинения в многочленном СПП. Знаки препинания на стыке союзов
23 мин
06. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными
25 мин
07. Бессоюзные сложные предложения (БСП). Знаки препинания в БСП
17 мин
08. Лексические, морфологические и синтаксические нормы
14 мин
09. Обособленные приложения
10 мин
10. Сложноподчинённые предложения. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях (СПП) с одним придаточным
19 мин
11. Работа над сочинением ЕГЭ. Трудные случаи, стратегии избегания ошибок. Практика
28 мин
12. Повторение. Морфология и орфография. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- и -НН-)
13 мин
13. Текст, его смысловая цельность. Основные типы сочинений
16 мин
14. Междометия. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительных словах
8 мин
15. Знаки препинания в предложениях со словами или конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения
11 мин
16. Повторение. Морфология и орфография. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи
18 мин
17. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения
7 мин
18. Распространённые и нераспространённые, полные и неполные предложения. Некоторые случаи постановки тире
14 мин
19. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах
13 мин
20. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной
15 мин
21. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания
17 мин
22. Повторение. Морфология и орфография. Повторение темы «Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи»
28 мин
23. Систематизация знаний по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение темы «Проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне с
16 мин
24. Повторение. Морфология и орфография. Повторение темы «Правописание Н и НН в словах различных частей речи»
11 мин
25. Понятие о предложении. Классификация предложений
13 мин
26. Однородные и неоднородные определения и приложения
8 мин
27. Запятая и её отсутствие перед союзом КАК (в простом и сложном предложении). Знаки препинания при сравнительном обороте
16 мин
28. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения
6 мин
29. Обособленные дополнения
6 мин
30. Знаки препинания между однородными членами
9 мин
31. Типы текста. Стили речи
20 мин
32. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (полный урок)
10 мин
33. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах
11 мин
34. Анализ текста. Главная информация
16 мин