Уроки
01. Омонимы. Как найти омонимы в толковом словаре
9 мин
02. Что такое текст-рассуждение?
9 мин
03. Что такое текст-повествование?
11 мин
04. Тема и главная мысль текста
8 мин
05. Текст. Заголовок текста. Части текста
14 мин
06. Диалог и монолог
6 мин
07. Что такое местоимение
8 мин
08. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами
10 мин
09. Единственное и множественное число имени прилагательного
8 мин
10. Связь имени прилагательного с именем существительным
6 мин
11. Что такое прилагательное?
9 мин
12. Правописание собственных имён существительных. Заглавная буква в названиях книг, журналов, в именах сказочных героев, географических названи
8 мин
13. Имена существительные собственные и нарицательные
8 мин
14. Что такое части речи?
13 мин
15. Проверка парных согласных звуков в корне слова
8 мин
16. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
11 мин
17. Родственные слова. Корень слова
7 мин
18. Слова с удвоенными согласными. Перенос слов с двойными согласными
7 мин
19. Звук [й] и буква Й. Правила переноса слов с буквой Й
8 мин
20. Правописание частицы НЕ с глаголом
8 мин
21. Что обозначают буквы е, ё, ю, я
22. Единственное и множественное число глагола
23. Предложение. Главные члены предложения
24. Прямое и переносное значение слов
25. Согласные звуки. Сочетания букв ЧН, ЧК, ЩН
26. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые
27. Что такое глагол?
28. Что такое текст-описание
29. Единственное и множественное число имён существительных
30. Как установить связь слов в предложении
31. Имя существительное. Род имён существительных
32. Правописание слов с разделительным Ь