Уроки
01. Простое и сложное предложения. Союзы
02. Фразеологизмы. Фразеологические словари
15 мин
03. Как строится текст. Признаки текста. Вступление. Основная часть. Заключение
15 мин
04. Разговорная и книжная речь
11 мин
05. Неопределённая форма глаголов
18 мин
06. Понятие о временных формах глагола. Изменение глаголов по временам
12 мин
07. Изменение имён прилагательных по родам
16 мин
08. Мягкий знак на конце существительных после шипящих
15 мин
09. Род имён существительных. Родовые окончания имён существительных
15 мин
10. Самостоятельные и служебные части речи
17 мин
11. Части речи и члены предложения
16 мин
12. Обозначение звука [ы] после Ц
13 мин
13. Сложные слова. Соединительные гласные Е и О
16 мин
14. Правило употребления твёрдого и мягкого знаков
15 мин
15. Слова с безударной гласной «е» в корне слова, которая проверяется буквой ё
14 мин
16. Разбор слова по составу
13 мин
17. Типы предложений по цели высказывания
12 мин
18. Правило проверки написания слов с непроизносимыми согласными
14 мин
19. Правописание предлогов и приставок
11 мин
20. Падежи
18 мин
21. Предложение и словосочетание. Связь слов в предложении
22. Понятие об окончании. Роль окончания и предлога в предложении. Формы слова
23. Понятие о приставке и суффиксе. Образование слов с помощью приставок и суффиксов
24. Общее понятие о склонении имён существительных. Несклоняемые существительные
25. Фонетический разбор слова
26. Корень слова. Однокоренные слова. Написание корня в однокоренных словах