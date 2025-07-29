01 . Простое и сложное предложения. Союзы

02 . Фразеологизмы. Фразеологические словари 15 мин

03 . Как строится текст. Признаки текста. Вступление. Основная часть. Заключение 15 мин

04 . Разговорная и книжная речь 11 мин

05 . Неопределённая форма глаголов 18 мин

06 . Понятие о временных формах глагола. Изменение глаголов по временам 12 мин

07 . Изменение имён прилагательных по родам 16 мин

08 . Мягкий знак на конце существительных после шипящих 15 мин

09 . Род имён существительных. Родовые окончания имён существительных 15 мин

10 . Самостоятельные и служебные части речи 17 мин

11 . Части речи и члены предложения 16 мин

12 . Обозначение звука [ы] после Ц 13 мин

13 . Сложные слова. Соединительные гласные Е и О 16 мин

14 . Правило употребления твёрдого и мягкого знаков 15 мин

15 . Слова с безударной гласной «е» в корне слова, которая проверяется буквой ё 14 мин

16 . Разбор слова по составу 13 мин

17 . Типы предложений по цели высказывания 12 мин

18 . Правило проверки написания слов с непроизносимыми согласными 14 мин

19 . Правописание предлогов и приставок 11 мин

20 . Падежи 18 мин

21 . Предложение и словосочетание. Связь слов в предложении

22 . Понятие об окончании. Роль окончания и предлога в предложении. Формы слова

23 . Понятие о приставке и суффиксе. Образование слов с помощью приставок и суффиксов

24 . Общее понятие о склонении имён существительных. Несклоняемые существительные

25 . Фонетический разбор слова