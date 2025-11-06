Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 3. Вводный курс. Морфология. Орфография
Назад

Вводный курс. Морфология. Орфография

Тема 3

01. Повторение сведений о частях речи

6 мин

02. Имя существительное как часть речи

9 мин

03. Словообразование имён существительных. Правописание сложных имён существительных

15 мин

04. Окончание имени существительного

6 мин

05. Имя прилагательное как часть речи

7 мин

06. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных

17 мин

07. Безударные гласные в окончании имён прилагательных

7 мин

08. Глагол как часть речи

10 мин

09. Личные окончания глаголов

7 мин

10. НЕ с глаголами. Написание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах

6 мин

11. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

6 мин

12. Наречие как часть речи

5 мин

13. Дефис в местоимениях

4 мин

14. Предлоги и союзы как служебные части речи

8 мин

15. Частица как служебная часть речи

4 мин

16. Контрольная работа по теме «Морфология»

14 мин

02. Имя существительное как часть речи

Тестирование