01 . Морфемика. Основа слова и окончание 5 мин

02 . Корень слова 6 мин

03 . Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова 7 мин

04 . Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных 17 мин

05 . Правила переноса слов 6 мин

06 . Чередование -о, - а в корне слова 9 мин

07 . Чередование гласных е-и в корне слова 6 мин

08 . Правописание приставок на –з, -с 4 мин

09 . Буквы Ы и И после приставок на согласные 10 мин

10 . Правописание гласных в приставках Пре- и При- 9 мин

11 . Способы словообразования 7 мин

12 . Слитное и дефисное написание сложных слов 7 мин

13 . Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ- 6 мин

14 . Морфемный и словообразовательный разбор слова 13 мин

15 . Большая буква и кавычки в именах собственных 7 мин