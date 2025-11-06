Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 6. Морфемика. Орфография
Назад

Морфемика. Орфография

Тема 6

01. Морфемика. Основа слова и окончание

5 мин

02. Корень слова

6 мин

03. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова

7 мин

04. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных

17 мин

05. Правила переноса слов

6 мин

06. Чередование -о, - а в корне слова

9 мин

07. Чередование гласных е-и в корне слова

6 мин

08. Правописание приставок на –з, -с

4 мин

09. Буквы Ы и И после приставок на согласные

10 мин

10. Правописание гласных в приставках Пре- и При-

9 мин

11. Способы словообразования

7 мин

12. Слитное и дефисное написание сложных слов

7 мин

13. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-

6 мин

14. Морфемный и словообразовательный разбор слова

13 мин

15. Большая буква и кавычки в именах собственных

7 мин

16. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»

12 мин

13. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-

Тестирование

Обсуждение

Обсуждение