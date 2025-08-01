Уроки
01. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?
02. Общие сведения о русском языке
5 мин
03. Омонимы. Синонимы. Антонимы
6 мин
04. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных
17 мин
05. Куда переносит “переносное значение”?
11 мин
06. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии
10 мин
07. Правописание гласных в приставках Пре- и При-
9 мин
08. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»
12 мин
09. Безударные гласные в окончании имён прилагательных
7 мин
10. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение
12 мин
11. Имя существительное как часть речи
9 мин
12. Слитное и дефисное написание сложных слов
7 мин
13. Правописание приставок на –з, -с
4 мин
14. Дефис в местоимениях
4 мин
15. Безударные гласные в корнях слов
6 мин
16. Глагол как часть речи
10 мин
17. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные
10 мин
18. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова
19. Фонетика. Звуки речи. Алфавит
20. Тире между подлежащим и сказуемым
21. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании
22. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов
23. Личные окончания глаголов
24. Повторение сведений о частях речи
25. Разделительные Ь и Ъ