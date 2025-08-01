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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

02. Общие сведения о русском языке

5 мин

03. Омонимы. Синонимы. Антонимы

6 мин

04. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных

17 мин

05. Куда переносит “переносное значение”?

11 мин

06. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии

10 мин

07. Правописание гласных в приставках Пре- и При-

9 мин

08. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»

12 мин

09. Безударные гласные в окончании имён прилагательных

7 мин

10. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

12 мин

11. Имя существительное как часть речи

9 мин

12. Слитное и дефисное написание сложных слов

7 мин

13. Правописание приставок на –з, -с

4 мин

14. Дефис в местоимениях

4 мин

15. Безударные гласные в корнях слов

6 мин

16. Глагол как часть речи

10 мин

17. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

10 мин

18. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

19. Фонетика. Звуки речи. Алфавит

20. Тире между подлежащим и сказуемым

21. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

22. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

23. Личные окончания глаголов

24. Повторение сведений о частях речи

25. Разделительные Ь и Ъ

Тема 1

02. Общие сведения о русском языке