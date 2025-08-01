01 . Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

02 . Общие сведения о русском языке 5 мин

03 . Омонимы. Синонимы. Антонимы 6 мин

04 . Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных 17 мин

05 . Куда переносит “переносное значение”? 11 мин

06 . Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии 10 мин

07 . Правописание гласных в приставках Пре- и При- 9 мин

08 . Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 12 мин

09 . Безударные гласные в окончании имён прилагательных 7 мин

10 . Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 12 мин

11 . Имя существительное как часть речи 9 мин

12 . Слитное и дефисное написание сложных слов 7 мин

13 . Правописание приставок на –з, -с 4 мин

14 . Дефис в местоимениях 4 мин

15 . Безударные гласные в корнях слов 6 мин

16 . Глагол как часть речи 10 мин

17 . Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные 10 мин

18 . Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

19 . Фонетика. Звуки речи. Алфавит

20 . Тире между подлежащим и сказуемым

21 . Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

22 . Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

23 . Личные окончания глаголов

24 . Повторение сведений о частях речи