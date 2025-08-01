Уроки
01. Омонимы. Синонимы. Антонимы
6 мин
02. Слитное и дефисное написание сложных слов
7 мин
03. Глагол как часть речи
10 мин
04. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные
10 мин
05. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова
7 мин
06. Фонетика. Звуки речи. Алфавит
10 мин
07. Тире между подлежащим и сказуемым
4 мин
08. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании
6 мин
09. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов
6 мин
10. Личные окончания глаголов
7 мин
11. Повторение сведений о частях речи
6 мин
12. Разделительные Ь и Ъ
5 мин