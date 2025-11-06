Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 4. Синтаксис. Пунктуация
Синтаксис. Пунктуация

Тема 4

01. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

6 мин

02. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации

6 мин

03. Главные члены предложения

5 мин

04. Тире между подлежащим и сказуемым

4 мин

05. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения

5 мин

06. Дополнение

5 мин

07. Определение

4 мин

08. Обстоятельство

7 мин

09. Синтаксический разбор простого предложения

4 мин

10. Обращения

5 мин

11. Предложения с вводными словами

7 мин

12. Сложное предложение. Понятие о союзной и бессоюзной связи

6 мин

13. Синтаксический разбор сложного предложения

4 мин

14. Знаки препинания при прямой речи

10 мин

15. Диалог

7 мин

16. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»

12 мин

