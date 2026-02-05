01 . Фонетика. Звуки речи. Алфавит

02 . Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 12 мин

03 . Буквы е, ё, ю, я

04 . Разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки

05 . Безударные гласные в корнях слов 6 мин

06 . Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

07 . Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов

08 . Буквы И и Ы после Ц 6 мин

09 . Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные