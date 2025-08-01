01 . Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов

02 . Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

03 . Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих 5 мин

04 . Общие сведения о русском языке 5 мин

05 . Омонимы. Синонимы. Антонимы 6 мин

06 . Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных 17 мин

07 . Куда переносит “переносное значение”? 11 мин

08 . Шут его знает, или о табу и эвфемизмах 8 мин

09 . Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии 10 мин

10 . Холодно - тепло или холодно - жарко? Антонимы 10 мин

11 . Правописание гласных в приставках Пре- и При- 9 мин

12 . Буквы Ы и И после приставок на согласные 10 мин

13 . Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 12 мин

14 . Чередование -о, - а в корне слова 9 мин

15 . Безударные гласные в окончании имён прилагательных 7 мин

16 . Фразеологизмы и их происхождение 10 мин

17 . Фразеологизмы 8 мин

18 . Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»

19 . Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-

20 . Чередование гласных е-и в корне слова

21 . Правила переноса слов

22 . Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова

23 . Буквы И и Ы после Ц

24 . Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

25 . Имя существительное как часть речи

26 . Слитное и дефисное написание сложных слов

27 . Способы словообразования

28 . Правописание приставок на –з, -с

29 . Морфемика. Основа слова и окончание

30 . Дефис в местоимениях

31 . Окончание имени существительного

32 . Контрольная работа по теме «Морфология»

33 . Безударные гласные в корнях слов

34 . Наречие как часть речи

35 . Глагол как часть речи

36 . Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

37 . Буквы е, ё, ю, я

38 . Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

39 . Фонетика. Звуки речи. Алфавит

40 . Тире между подлежащим и сказуемым

41 . Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

42 . Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

43 . Личные окончания глаголов

44 . Повторение сведений о частях речи