Уроки
01. Правописание о—е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и прилагательных, глаголов
02. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?
03. Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих
5 мин
04. Общие сведения о русском языке
5 мин
05. Омонимы. Синонимы. Антонимы
6 мин
06. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных
17 мин
07. Куда переносит “переносное значение”?
11 мин
08. Шут его знает, или о табу и эвфемизмах
8 мин
09. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии
10 мин
10. Холодно - тепло или холодно - жарко? Антонимы
10 мин
11. Правописание гласных в приставках Пре- и При-
9 мин
12. Буквы Ы и И после приставок на согласные
10 мин
13. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»
12 мин
14. Чередование -о, - а в корне слова
9 мин
15. Безударные гласные в окончании имён прилагательных
7 мин
16. Фразеологизмы и их происхождение
10 мин
17. Фразеологизмы
8 мин
18. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»
19. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-
20. Чередование гласных е-и в корне слова
21. Правила переноса слов
22. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова
23. Буквы И и Ы после Ц
24. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение
25. Имя существительное как часть речи
26. Слитное и дефисное написание сложных слов
27. Способы словообразования
28. Правописание приставок на –з, -с
29. Морфемика. Основа слова и окончание
30. Дефис в местоимениях
31. Окончание имени существительного
32. Контрольная работа по теме «Морфология»
33. Безударные гласные в корнях слов
34. Наречие как часть речи
35. Глагол как часть речи
36. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные
37. Буквы е, ё, ю, я
38. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова
39. Фонетика. Звуки речи. Алфавит
40. Тире между подлежащим и сказуемым
41. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании
42. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов
43. Личные окончания глаголов
44. Повторение сведений о частях речи
45. Разделительные Ь и Ъ