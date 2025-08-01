01 . Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

02 . Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих 5 мин

03 . Общие сведения о русском языке 5 мин

04 . Омонимы. Синонимы. Антонимы 6 мин

05 . Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных 17 мин

06 . Куда переносит “переносное значение”? 11 мин

07 . Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии 10 мин

08 . Правописание гласных в приставках Пре- и При- 9 мин

09 . Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 12 мин

10 . Чередование -о, - а в корне слова 9 мин

11 . Безударные гласные в окончании имён прилагательных 7 мин

12 . Фразеологизмы и их происхождение 10 мин

13 . Фразеологизмы 8 мин

14 . Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография» 12 мин

15 . Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ- 6 мин

16 . Чередование гласных е-и в корне слова 6 мин

17 . Правила переноса слов 6 мин

18 . Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова

19 . Буквы И и Ы после Ц

20 . Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

21 . Имя существительное как часть речи

22 . Слитное и дефисное написание сложных слов

23 . Способы словообразования

24 . Правописание приставок на –з, -с

25 . Морфемика. Основа слова и окончание

26 . Дефис в местоимениях

27 . Окончание имени существительного

28 . Контрольная работа по теме «Морфология»

29 . Безударные гласные в корнях слов

30 . Наречие как часть речи

31 . Глагол как часть речи

32 . Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

33 . Буквы е, ё, ю, я

34 . Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

35 . Фонетика. Звуки речи. Алфавит

36 . Тире между подлежащим и сказуемым

37 . Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

38 . Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

39 . Личные окончания глаголов

40 . Повторение сведений о частях речи