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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?

02. Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих

5 мин

03. Общие сведения о русском языке

5 мин

04. Омонимы. Синонимы. Антонимы

6 мин

05. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных

17 мин

06. Куда переносит “переносное значение”?

11 мин

07. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии

10 мин

08. Правописание гласных в приставках Пре- и При-

9 мин

09. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»

12 мин

10. Чередование -о, - а в корне слова

9 мин

11. Безударные гласные в окончании имён прилагательных

7 мин

12. Фразеологизмы и их происхождение

10 мин

13. Фразеологизмы

8 мин

14. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»

12 мин

15. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-

6 мин

16. Чередование гласных е-и в корне слова

6 мин

17. Правила переноса слов

6 мин

18. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова

19. Буквы И и Ы после Ц

20. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение

21. Имя существительное как часть речи

22. Слитное и дефисное написание сложных слов

23. Способы словообразования

24. Правописание приставок на –з, -с

25. Морфемика. Основа слова и окончание

26. Дефис в местоимениях

27. Окончание имени существительного

28. Контрольная работа по теме «Морфология»

29. Безударные гласные в корнях слов

30. Наречие как часть речи

31. Глагол как часть речи

32. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные

33. Буквы е, ё, ю, я

34. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова

35. Фонетика. Звуки речи. Алфавит

36. Тире между подлежащим и сказуемым

37. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании

38. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов

39. Личные окончания глаголов

40. Повторение сведений о частях речи

41. Разделительные Ь и Ъ

Тема 1

22. Слитное и дефисное написание сложных слов