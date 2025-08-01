Уроки
01. Как возникают сравнения? Что такое гомеровское сравнение?
02. Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после шипящих
5 мин
03. Общие сведения о русском языке
5 мин
04. Омонимы. Синонимы. Антонимы
6 мин
05. Правописание суффиксов -К- и -СК- в именах прилагательных
17 мин
06. Куда переносит “переносное значение”?
11 мин
07. Шмякнуться или низвергнуться? О синонимах и синонимии
10 мин
08. Правописание гласных в приставках Пре- и При-
9 мин
09. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»
12 мин
10. Чередование -о, - а в корне слова
9 мин
11. Безударные гласные в окончании имён прилагательных
7 мин
12. Фразеологизмы и их происхождение
10 мин
13. Фразеологизмы
8 мин
14. Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография»
12 мин
15. Написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-
6 мин
16. Чередование гласных е-и в корне слова
6 мин
17. Правила переноса слов
6 мин
18. Приставки и суффиксы. Морфемный разбор слова
19. Буквы И и Ы после Ц
20. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение
21. Имя существительное как часть речи
22. Слитное и дефисное написание сложных слов
23. Способы словообразования
24. Правописание приставок на –з, -с
25. Морфемика. Основа слова и окончание
26. Дефис в местоимениях
27. Окончание имени существительного
28. Контрольная работа по теме «Морфология»
29. Безударные гласные в корнях слов
30. Наречие как часть речи
31. Глагол как часть речи
32. Позиционные чередования согласных. Непроизносимые согласные
33. Буквы е, ё, ю, я
34. Буквы О, Ё после шипящих в корне слова
35. Фонетика. Звуки речи. Алфавит
36. Тире между подлежащим и сказуемым
37. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании
38. Ь после шипящих на конце имён существительных, прилагательных и глаголов
39. Личные окончания глаголов
40. Повторение сведений о частях речи
41. Разделительные Ь и Ъ