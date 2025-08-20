Ещё уроки
01. Качественные прилагательные
9 мин
02. Правописание падежных окончаний имен существительных
9 мин
03. Число имени существительного
7 мин
04. Одушевленные и неодушевленные существительные
8 мин
05. Нарицательные и собственные существительные. Правописание собственных существительных
11 мин
06. Имя существительное. Лексико-семантические разряды имен существительных
13 мин
07. Род несклоняемых имен существительных
14 мин
08. Падеж имени существительного
10 мин
09. Склонение имени существительного
6 мин
10. Морфологический разбор числительных
6 мин
11. Степени сравнения имен прилагательных
12. Морфологический разбор имени существительного
13. Разряды прилагательных по значению
14. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР- / -ГАР-
15. Переходные и непереходные глаголы
16. Возвратные местоимения
17. Личные местоимения
18. Местоимение как часть речи
19. Сложносокращенные слова
20. Правописание соединительных гласных О и Е
21. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -КОС- и -КАС-
22. Этимология слов русского языка
23. Слова, ограниченные в употреблении. Жаргонизмы и профессионализмы
24. Общеупотребительные и диалектные слова