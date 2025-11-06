Имя прилагательное
01. Разряды прилагательных по значению
9 мин
02. Качественные прилагательные
9 мин
03. Полная и краткая форма прилагательных
11 мин
04. Степени сравнения имен прилагательных
8 мин
05. Относительные прилагательные
7 мин
06. Притяжательные прилагательные
7 мин
07. Склонение прилагательных. Правописание окончаний прилагательных
6 мин
08. Правописание суффиксов прилагательных -чив-, -лив-, -ев-
6 мин
09. Правописание НЕ с именами прилагательными
12 мин
10. Морфологический разбор прилагательных
8 мин
11. Н и НН в суффиксах имен прилагательных
11 мин