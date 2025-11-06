Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 6 класс Тема 7. Имя прилагательное
Имя прилагательное

Тема 7

01. Разряды прилагательных по значению

9 мин

02. Качественные прилагательные

9 мин

03. Полная и краткая форма прилагательных

11 мин

04. Степени сравнения имен прилагательных

8 мин

05. Относительные прилагательные

7 мин

06. Притяжательные прилагательные

7 мин

07. Склонение прилагательных. Правописание окончаний прилагательных

6 мин

08. Правописание суффиксов прилагательных -чив-, -лив-, -ев-

6 мин

09. Правописание НЕ с именами прилагательными

12 мин

10. Морфологический разбор прилагательных

8 мин

11. Н и НН в суффиксах имен прилагательных

11 мин

