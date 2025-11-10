Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 6 класс Тема 6. Имя существительное
Имя существительное

Тема 6

01. Имя существительное. Лексико-семантические разряды имен существительных

13 мин

02. Нарицательные и собственные существительные. Правописание собственных существительных

11 мин

03. Одушевленные и неодушевленные существительные

8 мин

04. Род имён существительных

16 мин

05. Имена существительные общего рода

7 мин

06. Род несклоняемых имен существительных

14 мин

07. Склонение имени существительного

6 мин

08. Число имени существительного

7 мин

09. Падеж имени существительного

10 мин

10. Правописание падежных окончаний имен существительных

9 мин

11. Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -МЯ. Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ

5 мин

12. НЕ с существительными

3 мин

13. Правописание суффиксов существительных

9 мин

14. Морфологический разбор имени существительного

4 мин

