Уроки
01. Вид глагола
20 мин
02. Правописание числительных
9 мин
03. Способы связи предложений в тексте. Средства связи
14 мин
04. Слова категории состояния. Развитие речи. Описание состояния природы
20 мин
05. Словообразование глагола
18 мин
06. Приставки и суффиксы играют в чехарду, или что такое конфиксы? Что такое конфикс?
8 мин
07. Слово предъявляет паспорт, или Откуда приходят слова?
10 мин
08. Всегда ли по-русски бывает понятно? Диалектизмы
10 мин
09. Слово за слово, или как возникают словообразовательные цепочки и квадраты
7 мин
10. Слова - пенсионеры и слова – младенцы. Устаревшие слова и неологизмы
8 мин
11. Как человек превратился во фразеологизмы
7 мин
12. Чем управляет правило Винокура?
8 мин
13. Где работают слова? Профессиональная лексика
7 мин
14. Морфологический разбор прилагательных
8 мин
15. Части речи
12 мин
16. Возвратные глаголы
19 мин
17. Время глагола
27 мин
18. Безличность глагола
17 мин
19. Род, лицо, число глагола
12 мин
20. Наклонение глагола
22 мин
21. Морфологический разбор местоимений
10 мин
22. Правописание суффиксов неопределённых местоимений -то, -либо, -нибудь и приставки кое-
6 мин
23. Притяжательные местоимения
10 мин
24. Отрицательные местоимения
9 мин
25. Неопределенные местоимения
10 мин
26. Вопросительные и относительные местоимения
20 мин
27. Местоимение. Разряды местоимений по значению
12 мин
28. Количественные числительные, обозначающие дробные числа
10 мин
29. Количественные числительные, обозначающие целые числа, их склонение
19 мин
30. Имя числительное. Разряды числительных
17 мин
31. Н и НН в суффиксах имен прилагательных
11 мин
32. Правописание НЕ с именами прилагательными
12 мин
33. Правописание суффиксов прилагательных -чив-, -лив-, -ев-
6 мин
34. Склонение прилагательных. Правописание окончаний прилагательных
6 мин
35. Притяжательные прилагательные
7 мин
36. Относительные прилагательные
7 мин
37. Полная и краткая форма прилагательных
11 мин
38. Лингвистика и ее разделы
6 мин
39. Понятие глагола
11 мин
40. Собирательные количественные числительные
11 мин
41. Правописание суффиксов существительных
42. НЕ с существительными
43. Род имён существительных
44. Имена существительные общего рода
45. Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -МЯ. Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ
46. Основные способы образования слов в русском языке
47. Словари русского языка
48. Повторение изученного в 5 классе в разделе «Словообразование». Морфемы и их функции
49. Повторение изученного в 5 классе в разделе «Лексика». Отличие синонимов от антонимов
50. Повторение изученного в 5 классе. Отличие многозначных слов от омонимов