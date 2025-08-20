01 . Вид глагола 20 мин

02 . Правописание числительных 9 мин

03 . Способы связи предложений в тексте. Средства связи 14 мин

04 . Слова категории состояния. Развитие речи. Описание состояния природы 20 мин

05 . Словообразование глагола 18 мин

06 . Приставки и суффиксы играют в чехарду, или что такое конфиксы? Что такое конфикс? 8 мин

07 . Слово предъявляет паспорт, или Откуда приходят слова? 10 мин

08 . Всегда ли по-русски бывает понятно? Диалектизмы 10 мин

09 . Слово за слово, или как возникают словообразовательные цепочки и квадраты 7 мин

10 . Слова - пенсионеры и слова – младенцы. Устаревшие слова и неологизмы 8 мин

11 . Как человек превратился во фразеологизмы 7 мин

12 . Чем управляет правило Винокура? 8 мин

13 . Где работают слова? Профессиональная лексика 7 мин

14 . Морфологический разбор прилагательных 8 мин

15 . Части речи 12 мин

16 . Возвратные глаголы 19 мин

17 . Время глагола 27 мин

18 . Безличность глагола 17 мин

19 . Род, лицо, число глагола 12 мин

20 . Наклонение глагола 22 мин

21 . Морфологический разбор местоимений 10 мин

22 . Правописание суффиксов неопределённых местоимений -то, -либо, -нибудь и приставки кое- 6 мин

23 . Притяжательные местоимения 10 мин

24 . Отрицательные местоимения 9 мин

25 . Неопределенные местоимения 10 мин

26 . Вопросительные и относительные местоимения 20 мин

27 . Местоимение. Разряды местоимений по значению 12 мин

28 . Количественные числительные, обозначающие дробные числа 10 мин

29 . Количественные числительные, обозначающие целые числа, их склонение 19 мин

30 . Имя числительное. Разряды числительных 17 мин

31 . Н и НН в суффиксах имен прилагательных 11 мин

32 . Правописание НЕ с именами прилагательными 12 мин

33 . Правописание суффиксов прилагательных -чив-, -лив-, -ев- 6 мин

34 . Склонение прилагательных. Правописание окончаний прилагательных 6 мин

35 . Притяжательные прилагательные 7 мин

36 . Относительные прилагательные 7 мин

37 . Полная и краткая форма прилагательных 11 мин

38 . Лингвистика и ее разделы 6 мин

39 . Понятие глагола 11 мин

40 . Собирательные количественные числительные 11 мин

41 . Правописание суффиксов существительных

42 . НЕ с существительными

43 . Род имён существительных

44 . Имена существительные общего рода

45 . Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -МЯ. Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ

46 . Основные способы образования слов в русском языке

47 . Словари русского языка

48 . Повторение изученного в 5 классе в разделе «Словообразование». Морфемы и их функции

49 . Повторение изученного в 5 классе в разделе «Лексика». Отличие синонимов от антонимов