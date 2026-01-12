Повторение изученного в 5-6 классах
01. Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический разбор
14 мин
02. Функции знаков препинания. Пунктуационный разбор
26 мин
03. Лексика и фразеология (часть 1)
04. Лексика и фразеология (часть 2)
05. Фонетика. Орфография. Фонетический разбор слова
06. Морфемика. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор слова
9 мин
07. Морфология. Морфологический разбор слова
17 мин
08. Стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический)
09. Обобщение сведений о причастии
10. Различение НЕ и НИ
9 мин