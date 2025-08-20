01 . Моя твоя не понимай, или какие формы изучает морфология? 7 мин

02 . Морфологический разбор наречий 9 мин

03 . Приставки НЕ- и НИ- в отрицательных наречиях 11 мин

04 . Междометие как часть речи. Дефис в междометиях 16 мин

05 . Простые и составные союзы 5 мин

06 . Слитное и раздельное написание производных предлогов 8 мин

07 . Мягкий знак после шипящих на конце наречий 7 мин

08 . Роль сочинительного союза И в простом предложении с однородными членами и в сложном 16 мин

09 . Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов 7 мин

10 . Сочинительные союзы 6 мин

11 . Непроизводные и производные предлоги 14 мин

12 . Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастий 8 мин

13 . Понятие о деепричастии