Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 7 класс Тема 1. Уроки
01. Дефис между частями слова в наречиях

7 мин

02. Изобразительно-выразительные средства языка

16 мин

03. Функции знаков препинания. Пунктуационный разбор

26 мин

04. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета

18 мин

05. Звукоподражательные слова. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. Омонимия слов разных частей

16 мин

06. Интересные факты из жизни существительных

9 мин

07. Слова берутся за руки

7 мин

08. Как пить чай с другом и с сушками, или О многозначности предлогов

8 мин

09. Куда наклоняется глагол?

8 мин

10. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е

11 мин

11. Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е

12 мин

12. Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический разбор

14 мин

13. Причастия и отглагольные прилагательные

20 мин

14. Понятие глагола. Начальная форма глагола. Повторение

14 мин

15. Правописание личных окончаний глагола. Спряжение глагола

27 мин

16. Правописание суффиксов -ыва (-ива) и -ова (-ева)

18 мин

17. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Особое спряжение

15 мин

18. НЕ с глаголами

14 мин

19. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий

6 мин

20. Смысловые частицы

17 мин

21. Самостоятельные и служебные части речи. Обобщение сведений.

5 мин

22. Морфологический разбор глагола

8 мин

23. Различение НЕ и НИ

9 мин

24. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных

9 мин

25. Степени сравнения наречий

7 мин

26. Морфология. Морфологический разбор слова

17 мин

27. Морфемика. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор слова

9 мин

28. Союз как часть речи

5 мин

29. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях

4 мин

30. Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ-

6 мин

31. Отрицательные частицы

12 мин

32. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц

5 мин

33. Разряды частиц. Формообразующие частицы

8 мин

34. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО

15 мин

35. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов

4 мин

36. Употребление предлогов

8 мин

37. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте

10 мин

38. Написание НЕ с деепричастиями

5 мин

39. Обобщение сведений о причастии

40. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени

41. Морфологический разбор причастий

42. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями

43. Краткие причастия

44. Действительные и страдательные причастия

45. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте

46. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий

47. Понятие о причастии

48. Стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический)

49. Фонетика. Орфография. Фонетический разбор слова

50. Русский язык как развивающееся явление

