Уроки
01. Дефис между частями слова в наречиях
7 мин
02. Изобразительно-выразительные средства языка
16 мин
03. Функции знаков препинания. Пунктуационный разбор
26 мин
04. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета
18 мин
05. Звукоподражательные слова. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. Омонимия слов разных частей
16 мин
06. Интересные факты из жизни существительных
9 мин
07. Слова берутся за руки
7 мин
08. Как пить чай с другом и с сушками, или О многозначности предлогов
8 мин
09. Куда наклоняется глагол?
8 мин
10. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е
11 мин
11. Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е
12 мин
12. Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический разбор
14 мин
13. Причастия и отглагольные прилагательные
20 мин
14. Понятие глагола. Начальная форма глагола. Повторение
14 мин
15. Правописание личных окончаний глагола. Спряжение глагола
27 мин
16. Правописание суффиксов -ыва (-ива) и -ова (-ева)
18 мин
17. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Особое спряжение
15 мин
18. НЕ с глаголами
14 мин
19. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий
6 мин
20. Смысловые частицы
17 мин
21. Самостоятельные и служебные части речи. Обобщение сведений.
5 мин
22. Морфологический разбор глагола
8 мин
23. Различение НЕ и НИ
9 мин
24. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных
9 мин
25. Степени сравнения наречий
7 мин
26. Морфология. Морфологический разбор слова
17 мин
27. Морфемика. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор слова
9 мин
28. Союз как часть речи
5 мин
29. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях
4 мин
30. Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ-
6 мин
31. Отрицательные частицы
12 мин
32. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц
5 мин
33. Разряды частиц. Формообразующие частицы
8 мин
34. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО
15 мин
35. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
4 мин
36. Употребление предлогов
8 мин
37. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте
10 мин
38. Написание НЕ с деепричастиями
5 мин
39. Обобщение сведений о причастии
40. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени
41. Морфологический разбор причастий
42. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями
43. Краткие причастия
44. Действительные и страдательные причастия
45. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте
46. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий
47. Понятие о причастии
48. Стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический)
49. Фонетика. Орфография. Фонетический разбор слова
50. Русский язык как развивающееся явление