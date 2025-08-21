Уроки
01. Сравнительный оборот. Пунктуация перед союзом "как"
10 мин
02. Обособление обстоятельств
13 мин
03. Предложение и его типы. Интонация простого предложения
26 мин
04. Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ
13 мин
05. Осложненные предложения. Обращения
6 мин
06. Знаки препинания в предложениях с вводными словами
15 мин
07. Сравнительный оборот
8 мин
08. Типы односоставных предложений. Односоставные предложения в отличие от неполных
10 мин
09. Типы речи
9 мин
10. Художественный стиль
10 мин
11. Разговорный стиль
8 мин
12. Публицистический стиль
9 мин
13. Официально-деловой стиль
7 мин
14. Научный стиль
9 мин
15. Текст как продукт речевой деятельности
13 мин
16. Цитаты и знаки препинания при них
6 мин
17. Замена прямой речи косвенной
7 мин
18. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью
14 мин
19. Вставные конструкции
6 мин
20. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительными членами предложения
12 мин
21. Обособление определений
15 мин
22. Обособление дополнений
6 мин
23. Однородные члены предложения, знаки препинания при них
13 мин
24. Правописание приложений и пунктуация при них
11 мин
25. Однородные и неоднородные определения
7 мин
26. Виды второстепенных членов предложения. Грамматический и синтаксический вопрос
6 мин
27. Вводные слова, сочетания и предложения
11 мин
28. Составное глагольное сказуемое
9 мин
29. Составное именное сказуемое
6 мин
30. Безличные предложения
8 мин
31. Назывные предложения
5 мин
32. Обобщённо-личные предложения
8 мин
33. Неопределённо-личные предложения
4 мин
34. Определенно-личные предложения
5 мин
35. Приложение
9 мин
36. Тире между подлежащим и сказуемым
7 мин
37. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
9 мин
38. Подлежащее
12 мин
39. Неполные предложения
6 мин
40. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое ударение
11 мин
41. Связь слов в словосочетании
8 мин
42. Словосочетание. Его строение и грамматическое значение
10 мин
43. Морфология. Орфография
7 мин
44. Стили речи. Строение текста
10 мин
45. Словообразование. Орфография
8 мин
46. Фонетика. Лексика. Орфография
14 мин
47. Функции русского языка в современном мире
7 мин