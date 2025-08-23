Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 9 класс Тема 1. Уроки
01. Изложение. Приёмы сжатия

37 мин

02. Тире в предложениях (разные случаи)

11 мин

03. Деловая речь. Расписка, заявление

10 мин

04. Двоеточие в предложении (разные случаи)

13 мин

05. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными

12 мин

06. Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа

9 мин

07. Правописание предложений с союзом КАК

14 мин

08. Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным

14 мин

09. Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными

8 мин

10. Обобщение материала по теме “Бессоюзные сложные предложения”

6 мин

11. Повторение. Правописание глаголов и глагольных форм

20 мин

12. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными

13 мин

13. Основные виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными

15 мин

14. Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия

4 мин

15. Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными, уступительными

15 мин

16. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины и цели

15 мин

17. Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени

12 мин

18. Сложноподчинённые предложения с придаточными степени, образа действия

9 мин

19. Роль указательных слов в подчинении предложений

6 мин

20. Особенности присоединения придаточных предложений к главному

5 мин

21. Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях

7 мин

22. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях (Ладыгина Н. В.)

9 мин

23. Основные группы сложносочинённых предложений. Сочинительные союзы

8 мин

24. Аннотация

6 мин

25. Рецензия на книгу

8 мин

26. Повторение орфографии. Правописание одной и двух Н в различных частях речи

9 мин

27. Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи

7 мин

28. Стили речи (обобщение изученного)

11 мин

29. Основные виды сложных предложений

9 мин

30. Словосочетание, предложение, виды предложений

9 мин

31. Знаки препинания при однородных членах предложения, вводных словах; тире между подлежащим и сказуемым; орфограмма в корне; правописание прис

8 мин

32. Омонимичные части речи

18 мин

33. Международное значение русского языка

6 мин

