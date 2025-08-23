Уроки
01. Изложение. Приёмы сжатия
37 мин
02. Тире в предложениях (разные случаи)
11 мин
03. Деловая речь. Расписка, заявление
10 мин
04. Двоеточие в предложении (разные случаи)
13 мин
05. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными
12 мин
06. Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа
9 мин
07. Правописание предложений с союзом КАК
14 мин
08. Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным
14 мин
09. Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными
8 мин
10. Обобщение материала по теме “Бессоюзные сложные предложения”
6 мин
11. Повторение. Правописание глаголов и глагольных форм
20 мин
12. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными
13 мин
13. Основные виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными
15 мин
14. Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия
4 мин
15. Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными, уступительными
15 мин
16. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины и цели
15 мин
17. Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени
12 мин
18. Сложноподчинённые предложения с придаточными степени, образа действия
9 мин
19. Роль указательных слов в подчинении предложений
6 мин
20. Особенности присоединения придаточных предложений к главному
5 мин
21. Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях
7 мин
22. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях (Ладыгина Н. В.)
9 мин
23. Основные группы сложносочинённых предложений. Сочинительные союзы
8 мин
24. Аннотация
6 мин
25. Рецензия на книгу
8 мин
26. Повторение орфографии. Правописание одной и двух Н в различных частях речи
9 мин
27. Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи
7 мин
28. Стили речи (обобщение изученного)
11 мин
29. Основные виды сложных предложений
9 мин
30. Словосочетание, предложение, виды предложений
9 мин
31. Знаки препинания при однородных членах предложения, вводных словах; тире между подлежащим и сказуемым; орфограмма в корне; правописание прис
8 мин
32. Омонимичные части речи
18 мин
33. Международное значение русского языка
6 мин