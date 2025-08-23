01 . Изложение. Приёмы сжатия 37 мин

02 . Тире в предложениях (разные случаи) 11 мин

03 . Деловая речь. Расписка, заявление 10 мин

04 . Двоеточие в предложении (разные случаи) 13 мин

05 . Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 12 мин

06 . Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа 9 мин

07 . Правописание предложений с союзом КАК 14 мин

08 . Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным 14 мин

09 . Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 8 мин

10 . Обобщение материала по теме “Бессоюзные сложные предложения” 6 мин

11 . Повторение. Правописание глаголов и глагольных форм 20 мин

12 . Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 13 мин

13 . Основные виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными 15 мин

14 . Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия 4 мин

15 . Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными, уступительными 15 мин

16 . Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, причины и цели 15 мин

17 . Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени 12 мин

18 . Сложноподчинённые предложения с придаточными степени, образа действия 9 мин

19 . Роль указательных слов в подчинении предложений 6 мин

20 . Особенности присоединения придаточных предложений к главному 5 мин

21 . Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 7 мин

22 . Знаки препинания в сложносочинённых предложениях (Ладыгина Н. В.) 9 мин

23 . Основные группы сложносочинённых предложений. Сочинительные союзы 8 мин

24 . Аннотация 6 мин

25 . Рецензия на книгу 8 мин

26 . Повторение орфографии. Правописание одной и двух Н в различных частях речи 9 мин

27 . Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи 7 мин

28 . Стили речи (обобщение изученного) 11 мин

29 . Основные виды сложных предложений 9 мин

30 . Словосочетание, предложение, виды предложений 9 мин

31 . Знаки препинания при однородных членах предложения, вводных словах; тире между подлежащим и сказуемым; орфограмма в корне; правописание прис 8 мин

32 . Омонимичные части речи 18 мин