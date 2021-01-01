На этом уроке мы узнаем, что такое схема Бернулли (схема повторных независимых испытаний), с помощью какой формулы можно определить вероятность определенного исхода из серии одинаковых испытаний. Также узнаем о статистической устойчивости и выясним, почему при вычислениях мы можем считать, что вероятность того или иного события равна определенному числу.