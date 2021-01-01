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  6. Схема Бернулли. Статистическая устойчивость
Алгебра

Схема Бернулли. Статистическая устойчивость

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Схема Бернулли. Статистическая устойчивость

На этом уроке мы узнаем, что такое схема Бернулли (схема повторных независимых испытаний), с помощью какой формулы можно определить вероятность определенного исхода из серии одинаковых испытаний. Также узнаем о статистической устойчивости и выясним, почему при вычислениях мы можем считать, что вероятность того или иного события равна определенному числу.

Задача 1