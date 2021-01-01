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Алгебра

Случайные события и их вероятности. Свойства вероятностей

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Случайные события и их вероятности. Свойства вероятностей

На данном уроке мы разберем, что такое событие, а также какие различают события (достоверные, невозможные, случайные). Затем рассмотрим классическое определение вероятности события, независимые эксперименты и противоположные события и закрепим изученное на нескольких примерах.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть уроки «Страхование», Теория вероятностей

Основные термины и определения