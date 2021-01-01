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Что такое функция?

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Что такое функция?

В жизни мы часто исследуем не только сами объекты, но и отношения между ними (Петя дружит с Васей; платок лежит на столе, платок лежит под столом и т.д.). Эти отношения можно изучать. Об одном из таких отношений – соответствии между множествами – мы и поговорим на этом уроке.

Такие соответствия, если они удовлетворяют определенным условиям, называются функциями. В математике основное внимание уделяется числовым функциям, то есть соответствиям между числовыми множествами. Мы поговорим об области определения и области значений функции, какие существуют способы задания функций, рассмотрим примеры различных функций.

Отношения между объектами