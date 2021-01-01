Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Алгебра, 7 класс
  5. >
  6. Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)
Алгебра

Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)

Этот видеоурок доступен по абонементу
Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках

У вас уже есть абонемент? Войти

Оплатить абонементот 150 руб. в месяц
У вас уже есть абонемент? Войти
Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)

На этом уроке мы подробно рассмотрим линейные функции. Это самые простые функции, которые мы часто встречаем в жизни (если какая-то величина меняется с постоянной скоростью). С помощью линейных функций можно приблизить и описать любую более сложную функцию, поэтому их изучению мы уделим много внимания. Важной характеристикой любой линейной функции является то, что её графиком является прямая.

Линейные функции