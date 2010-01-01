Из этого урока вы узнаете об удивительном процессе превращения неорганических веществ в органические. Фотосинтез осуществляется зелеными бактериями и растениями. В процессе фотосинтеза происходит накопление энергии солнечного света в виде энергии химических связей органических соединений, которая доступна для всех живых организмов (как автотрофных, так и гетеротрофных). Когда был открыт фотосинтез, популярной стала фраза: «Мы едим солнечный свет». Действительно, благодаря автотрофным фотосинтезирующим организмам, мы живем, через них потребляя энергию Солнца. В уроке рассмотрены физико-химические основы процесса фотосинтеза, темновая и световая фазы фотосинтеза, значение этого процесса в жизни человека и для существования жизни на Земле в целом.