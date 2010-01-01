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  4. Биология, 10 класс
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  6. Автотрофное питание. Фотосинтез
Биология

Автотрофное питание. Фотосинтез

Из этого урока вы узнаете об удивительном процессе превращения неорганических веществ в органические. Фотосинтез  осуществляется зелеными бактериями и растениями. В процессе фотосинтеза происходит накопление энергии солнечного света в виде энергии химических связей органических соединений, которая доступна для всех живых организмов (как автотрофных, так и гетеротрофных). Когда был открыт фотосинтез, популярной стала фраза: «Мы едим солнечный свет». Действительно, благодаря автотрофным фотосинтезирующим организмам, мы живем, через них потребляя энергию Солнца. В уроке рассмотрены физико-химические основы процесса фотосинтеза, темновая и световая фазы фотосинтеза, значение этого процесса в жизни человека и для существования жизни на Земле в целом.