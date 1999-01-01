В теле человека около 70 триллионов клеток. Для здорового роста каждой из них необходимы помощники – витамины. Молекулы витаминов малы, но их недостаток всегда заметен. Если тяжело адаптироваться к темноте, вам нужны витамины А и В2, появилась перхоть – не хватает B12, B6, P, долго не заживают синяки – дефицит витамина С. На этом уроке вы узнаете о том, как и где в клетке хранится и обрабатывается стратегический запас витаминов, как витамины активизируют работу организма, а также узнаете об АТФ – главном источнике энергии в клетке.