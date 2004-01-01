На уроках биологии мы привыкли к тому, как выглядит клетка: клеточная мембрана, погруженные в цитоплазму органеллы, и в центре – ядро. Но, например, в мышечных клетках это совсем не так! В мышечных волокнах ядра располагаются на границах клеток. Это выгодно для быстрого реагирования ДНК на поступающие извне сигналы (гормоны). Гормоны должны перейти «границу» клетки и попасть в ядра для запуска синтеза белка, очевидно, что чем ближе к «границе» будут находиться эти ядра, тем быстрее и легче будет встреча. Так же, когда человек повреждает кожу, ядра иммунных клеток концентрируются ближе к местам ранений, чтобы работать эффективней. О жизненно-важных функциях ядра клеток, разнице между половыми и соматическими клетками, а также о том, как проходит процесс клонирования, вы узнаете в нашем уроке.