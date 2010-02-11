На данном уроке мы рассмотрим проблему совместной жизни людей. Узнаем, как людям, каждый из которых является индивидуальностью, личностью, научиться жить совместно. Познакомимся с понятием «общества», общественными связями, с основными сферами жизнедеятельности, а также с этапами развития общества.