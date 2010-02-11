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Обществознание

Общество как форма жизнедеятельности людей

На данном уроке мы рассмотрим проблему совместной жизни людей. Узнаем, как людям, каждый из которых является индивидуальностью, личностью, научиться жить совместно. Познакомимся с понятием «общества», общественными связями, с основными сферами жизнедеятельности, а также с этапами развития общества.

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Обществознание, 8 класс
  5. >
  6. Общество как форма жизнедеятельности людей
Обществознание

Общество как форма жизнедеятельности людей

На данном уроке мы рассмотрим проблему совместной жизни людей. Узнаем, как людям, каждый из которых является индивидуальностью, личностью, научиться жить совместно. Познакомимся с понятием «общества», общественными связями, с основными сферами жизнедеятельности, а также с этапами развития общества.