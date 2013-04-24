На уроке мы рассмотрим понятие юридической ответственности, ее признаки, цели и основания наступления. Вы узнаете, какие принципы лежат в основе применения мер юридической ответственности к правонарушителям, какие выделяют виды юридической ответственности, а также познакомитесь с понятиями деликтоспособности, вменяемости и вины.