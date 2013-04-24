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Юридическая ответственность

На уроке мы рассмотрим понятие юридической ответственности, ее признаки, цели и основания наступления. Вы узнаете, какие принципы лежат в основе применения мер юридической ответственности к правонарушителям, какие выделяют виды юридической ответственности, а также познакомитесь с понятиями деликтоспособности, вменяемости и вины.

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Обществознание, 9 класс
  5. >
  6. Юридическая ответственность
Обществознание

Юридическая ответственность

На уроке мы рассмотрим понятие юридической ответственности, ее признаки, цели и основания наступления. Вы узнаете, какие принципы лежат в основе применения мер юридической ответственности к правонарушителям, какие выделяют виды юридической ответственности, а также познакомитесь с понятиями деликтоспособности, вменяемости и вины.