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Физика

Построение изображения в линзах (Ерюткин Е.С.)

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Построение изображения в линзах (Ерюткин Е.С.)

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой «Построение изображения в линзах». В ходе этого занятия все желающие смогут узнать о разнице между рассеивающими и собирающими линзами. Учитель покажет, что такое действительные и мнимые изображения в линзах и как правильно строить эти изображения.