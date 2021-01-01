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Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой «Построение изображения в линзах». В ходе этого занятия все желающие смогут узнать о разнице между рассеивающими и собирающими линзами. Учитель покажет, что такое действительные и мнимые изображения в линзах и как правильно строить эти изображения.