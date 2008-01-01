В фантастических рассказах можно встретить истории о том, как всё замерло на планете после какой-то катастрофы, мир застыл без движения. Но мы не можем представить нашу жизнь без движения, без действия. Дышать, мечтать, любить, встречать, радоваться, добиваться, учиться – всё это действия, совершаемые человеком. Чтобы их назвать, в языке есть часть речи, которая называется ГЛАГОЛ. На этом уроке вы узнаете о морфологических признаках глагола, а также о написании гласной перед -л- в глаголах прошедшего времени.