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Морфология. Морфологический разбор слова

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Морфология. Морфологический разбор слова

В стране Языкознание много областей, каждая из которых изучает определенный раздел. Пожалуй, самым главным из них является Морфология. Её жители живут дружно, поскольку каждый занимается своим делом. Существительное называет предметы. Прилагательное их описывает. Глагол никогда не сидит без действия. Числительное ведет точный счет. Служебные части речи помогают главным. На уроке вы повторите морфологические признаки изученных в 5-6 классах частей речи и вспомните план их морфологического разбора.

Введение. Понятие о частях речи