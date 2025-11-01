Search
Библиотека InternetUrok.ruАлгебра, 10 класс Тема 2. Уроки
Уроки

Тема 2

01. Решение задач и уравнений (продолжение)

23 мин

02. Преобразование выражения a&#8901;sin x+b&#8901;cos x к виду c&#8901;sin (x+t)

15 мин

03. Задачи с тригонометрическими функциями и производной

27 мин

04. Арктангенс и решение уравнения tg x = a

22 мин

05. Арккотангенс и решение уравнения ctg x = a

20 мин

06. Арксинус и решение уравнения sin x = a

07. Арккосинус и решение уравнения cos x = a

08. Определение функции, обратная функция

09. Типовые задачи на касательную

10. Типовые задачи на производную с тригонометрическими функциями. Функция f(x)=cos<sup>2</sup>x-cosx

11. Типовые задачи на производную с иррациональными функциями

12. Задачи на расстояние от точки до кривой

13. Приближённые вычисления

14. Производная в задачах на прямоугольный параллелепипед

15. Исследование функции y=(x<sup>3</sup>-4)&#247(x-1)<sup>3</sup> и сопутствующие задачи

16. Планиметрические задачи на экстремум

17. Дифференцирование сложных функций. Задача из практики подготовки к ЕГЭ по математике

18. Исследование функции y=3x<sup>5</sup>-5x<sup>3</sup>+2 с помощью производной

19. Уравнение касательной к графику функции

20. Дифференцирование функции y=f(kx+m)

21. Таблица производных. Типовые задачи

22. Определение производной, её физический и геометрический смысл. Алгоритм нахождения производной

23. Решение задач и уравнений (продолжение 2)

24. Решение задач и уравнений

25. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму (продолжение)

26. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму

27. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (задачи)

28. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность косинусов)

29. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность синусов)

30. Формулы понижения степени

31. Формулы двойного аргумента

32. Тангенс суммы и разности аргументов

33. Синус и косинус разности аргументов

34. Синус и косинус суммы аргументов

35. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a (продолжение)

36. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a

37. Арктангенс и решение уравнения tg x=a (продолжение)

38. Арктангенс и решение уравнения tg x=a

39. Арксинус и решение уравнения sin t =a

40. Арксинус

41. Арккосинус и решение уравнения cos t =a

42. Числовая окружность на координатной плоскости

