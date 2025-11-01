Уроки
01. Решение задач и уравнений (продолжение)
23 мин
02. Преобразование выражения a⋅sin x+b⋅cos x к виду c⋅sin (x+t)
15 мин
03. Задачи с тригонометрическими функциями и производной
27 мин
04. Арктангенс и решение уравнения tg x = a
22 мин
05. Арккотангенс и решение уравнения ctg x = a
20 мин
06. Арксинус и решение уравнения sin x = a
07. Арккосинус и решение уравнения cos x = a
08. Определение функции, обратная функция
09. Типовые задачи на касательную
10. Типовые задачи на производную с тригонометрическими функциями. Функция f(x)=cos<sup>2</sup>x-cosx
11. Типовые задачи на производную с иррациональными функциями
12. Задачи на расстояние от точки до кривой
13. Приближённые вычисления
14. Производная в задачах на прямоугольный параллелепипед
15. Исследование функции y=(x<sup>3</sup>-4)÷(x-1)<sup>3</sup> и сопутствующие задачи
16. Планиметрические задачи на экстремум
17. Дифференцирование сложных функций. Задача из практики подготовки к ЕГЭ по математике
18. Исследование функции y=3x<sup>5</sup>-5x<sup>3</sup>+2 с помощью производной
19. Уравнение касательной к графику функции
20. Дифференцирование функции y=f(kx+m)
21. Таблица производных. Типовые задачи
22. Определение производной, её физический и геометрический смысл. Алгоритм нахождения производной
23. Решение задач и уравнений (продолжение 2)
24. Решение задач и уравнений
25. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму (продолжение)
26. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму
27. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (задачи)
28. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность косинусов)
29. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность синусов)
30. Формулы понижения степени
31. Формулы двойного аргумента
32. Тангенс суммы и разности аргументов
33. Синус и косинус разности аргументов
34. Синус и косинус суммы аргументов
35. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a (продолжение)
36. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a
37. Арктангенс и решение уравнения tg x=a (продолжение)
38. Арктангенс и решение уравнения tg x=a
39. Арксинус и решение уравнения sin t =a
40. Арксинус
41. Арккосинус и решение уравнения cos t =a
42. Числовая окружность на координатной плоскости