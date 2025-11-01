01 . Решение задач и уравнений (продолжение)

02 . Преобразование выражения a⋅sin x+b⋅cos x к виду c⋅sin (x+t)

03 . Задачи с тригонометрическими функциями и производной

04 . Арктангенс и решение уравнения tg x = a

05 . Арккотангенс и решение уравнения ctg x = a

06 . Арксинус и решение уравнения sin x = a

07 . Арккосинус и решение уравнения cos x = a

09 . Типовые задачи на касательную

10 . Типовые задачи на производную с тригонометрическими функциями. Функция f(x)=cos<sup>2</sup>x-cosx

11 . Типовые задачи на производную с иррациональными функциями

12 . Задачи на расстояние от точки до кривой