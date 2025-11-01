Search
Алгебра, 10 класс Тема 2. Уроки
01. Задачи с тригонометрическими функциями и производной

27 мин

02. Арктангенс и решение уравнения tg x = a

22 мин

03. Арккотангенс и решение уравнения ctg x = a

20 мин

04. Определение функции, обратная функция

17 мин

05. Типовые задачи на касательную

16 мин

06. Типовые задачи на производную с иррациональными функциями

24 мин

07. Задачи на расстояние от точки до кривой

22 мин

08. Приближённые вычисления

16 мин

09. Производная в задачах на прямоугольный параллелепипед

23 мин

10. Исследование функции y=(x<sup>3</sup>-4)&#247(x-1)<sup>3</sup> и сопутствующие задачи

23 мин

11. Планиметрические задачи на экстремум

28 мин

12. Дифференцирование сложных функций. Задача из практики подготовки к ЕГЭ по математике

35 мин

13. Уравнение касательной к графику функции

21 мин

14. Дифференцирование функции y=f(kx+m)

17 мин

15. Таблица производных. Типовые задачи

28 мин

16. Решение задач и уравнений

23 мин

17. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму (продолжение)

18. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму

19. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (задачи)

20. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность косинусов)

21. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение (сумма и разность синусов)

22. Формулы понижения степени

23. Формулы двойного аргумента

24. Тангенс суммы и разности аргументов

25. Синус и косинус разности аргументов

26. Синус и косинус суммы аргументов

27. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a (продолжение)

28. Арккотангенс и решение уравнения ctg x=a

29. Арктангенс и решение уравнения tg x=a (продолжение)

30. Арктангенс и решение уравнения tg x=a

31. Арксинус и решение уравнения sin t =a

32. Числовая окружность на координатной плоскости

