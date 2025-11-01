Уроки
01. Функция y = cos t, число arccos a
15 мин
02. Функция y = sin t и число arcsin a
16 мин
03. Функции с радикалами
04. Функция
05. Функции 3-й и 4-й степени
06. Эскиз графика функции (на примере дробно-квадратичной функции)
07. Системы уравнений. Метод алгебраического сложения
08. Уравнения и неравенства с параметром, простейшие примеры
09. Системы уравнений. Метод введения новых переменных
10. Системы уравнений. Метод подстановки
11. Системы уравнений. Основные сведения и примеры
12. Число e. Функция y = eˣ, её свойства, график, дифференцирование
13. Функции y=<sup>n</sup>√x, их свойства и графики
14. Степень с рациональным показателем. Простейшие задачи
15. Степенные функции, их свойства и графики: начальные сведения
16. Степенные функции, их свойства и графики. Степенные функции с рациональным показателем
17. Задачи со степенями и радикалами
18. Дифференцирование и интегрирование степенной функции с рациональным показателем
19. Тригонометрические уравнения, вычисления