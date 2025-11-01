Search
Библиотека InternetUrok.ruАлгебра, 11 класс Тема 3. Уроки
Назад

Уроки

Тема 3

01. Функция y = cos t, число arccos a

15 мин

02. Функция y = sin t и число arcsin a

16 мин

03. Функции с радикалами

04. Функция

05. Функции 3-й и 4-й степени

06. Эскиз графика функции (на примере дробно-квадратичной функции)

07. Системы уравнений. Метод алгебраического сложения

08. Уравнения и неравенства с параметром, простейшие примеры

09. Системы уравнений. Метод введения новых переменных

10. Системы уравнений. Метод подстановки

11. Системы уравнений. Основные сведения и примеры

12. Число e. Функция y = eˣ, её свойства, график, дифференцирование

13. Функции y=<sup>n</sup>&#8730;x, их свойства и графики

14. Степень с рациональным показателем. Простейшие задачи

15. Степенные функции, их свойства и графики: начальные сведения

16. Степенные функции, их свойства и графики. Степенные функции с рациональным показателем

17. Задачи со степенями и радикалами

18. Дифференцирование и интегрирование степенной функции с рациональным показателем

19. Тригонометрические уравнения, вычисления

17. Задачи со степенями и радикалами