01 . Функция y=x<sup>2</sup> и её график

02 . Прямая пропорциональность и её график (В.А.Тарасов)

03 . Системы двух линейных уравнений с двумя переменными

04 . Метод подстановки (М. В. Слупко)

05 . Что означает в математике запись y=f(x)

07 . Разложение многочленов на множители. Метод выделения полного квадрата. Комбинация методов

08 . Разложение многочленов на множители в комбинации с формулами сокращённого умножения

26 мин