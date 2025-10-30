Уроки
01. Многочлены
22 мин
02. Координатная плоскость (Г. Г. Гаицгори)
14 мин
03. Практика. Степени, одночлены, многочлены
27 мин
04. Разложение многочленов на множители гаицгори
21 мин
05. Системы линейных уравнений с двумя переменными (Г.Г.Гаицгори)
31 мин
06. Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)
15 мин
07. Что такое функция?
18 мин
08. Математический язык и математическая модель (Г. Г. Гаицгори)
19 мин
09. Формулы сокращённого умножения
27 мин
10. Практика. Линейные уравнения и их системы
26 мин
11. Линейное уравнение с одной переменной (Г.Г. Гаицгори)
17 мин
12. Действия с числовыми и алгебраическими выражениями (Г.Г. Гаицгори)
14 мин
13. Степень с натуральным показателем (Г.Г. Гаицгори)
16 мин
14. Числовые и алгебраические выражения (Г. Г. Гаицгори)
8 мин
15. Основные понятия. Графический метод (М. В. Слупко)
10 мин
16. Линейное уравнение с одной переменной (Г.И. Вольфсон)
20 мин
17. Математическая модель
10 мин
18. Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно
14 мин
19. Линейное уравнение с одной переменной (В.А. Тарасов)
18 мин
20. Линейная функция и ее график (В.А.Тарасов)
21 мин
21. Деление одночлена на одночлен
14 мин
22. Решение задач по теме «Одночлены. Арифметические операции над одночленами»
14 мин
23. Координатная плоскость. Терминология (В. А. Тарасов)
20 мин
24. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Математические модели реальных ситуаций
29 мин
25. Линейная функция
25 мин
26. Разложение многочленов на множители, сокращение дробей
23 мин
27. Формулы сокращённого умножения
24 мин
28. Многочлены
22 мин
29. Одночлены
27 мин
30. Степень с натуральным показателем и её свойства
18 мин
31. Числовые и алгебраические выражения, математические модели
20 мин
32. Метод алгебраического сложения (В.А.Тарасов)
21 мин
33. Взаимное расположение графиков линейных функций
18 мин
34. Линейное уравнение с двумя переменными и его график (более сложные случаи)
22 мин
35. Линейное уравнение с двумя переменными и его график
19 мин
36. Координатная прямая
30 мин
37. Многочлены. Обзор
25 мин
38. Тождества
31 мин
39. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей в более сложных случаях
17 мин
40. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей
20 мин
41. Деление многочлена на одночлен
42. Геометрическая задача на параллелепипед с применением формулы сокращённого умножения
43. Формулы сокращённого умножения в задачах повышенной сложности. Ч.2
44. Умножение многочленов в задачах с элементами геометрии
45. Умножение многочленов в текстовых задачах
46. Умножение многочлена на многочлен
47. Умножение трёхчленов. Типовые задачи
48. Умножение двучленов. Типовые задачи
49. Сложение и вычитание многочленов. Типовые задачи
50. Числовые и алгебраические выражения (В.А. Тарасов)