01 . Функция y = k · x², её свойства и график

02 . Функция y = k/х, её свойства и график

03 . Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение) 22 мин

04 . Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение 1)

05 . Преобразование графиков функций 28 мин

06 . Как построить график функции у = f(x + t), если известен график функции у = f(x) 26 мин

07 . Как построить график функции у = f(x) + m, если известен график функции у = f(x) 24 мин

08 . Как построить график функции у = f (x + t) + m, если известен график функции у = f(x) 14 мин

09 . Функция y = ax² + bx + c, её свойства и график 24 мин