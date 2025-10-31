Функция y = √x. Свойства квадратного корня
01. Рациональные числа
29 мин
02. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Основные сведения
18 мин
03. Арифметический квадратный корень
04. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Решение задач
17 мин
05. Иррациональные числа
34 мин
06. Действительные числа
17 мин
07. Свойства функций. Базовые функции
34 мин
08. Функция y = √x. Её свойства и график
19 мин
09. Функция y = √x. Её свойства и график. Решение задач
15 мин
10. Свойства квадратного корня
29 мин
11. Свойства квадратных корней
12 мин
12. Свойства квадратных корней. Решение задач
11 мин
13. Преобразование выражений с корнями (вынесение множителя из-под знака корня)
13 мин
14. Преобразование выражений с корнями (внесение множителя под знак корня)
11 мин
15. Преобразование, упрощение выражений с корнями
11 мин
16. Преобразование и упрощение более сложных выражений с корнями
13 мин
17. Модуль действительного числа
22 мин