Уроки
01. Степень с отрицательным показателем
21 мин
02. Преобразование выражений с корнями (вынесение множителя из-под знака корня)
13 мин
03. Преобразование выражений с корнями (внесение множителя под знак корня)
11 мин
04. Свойства квадратных корней. Решение задач
11 мин
05. Свойства квадратных корней
12 мин
06. Преобразование и упрощение более сложных выражений с корнями
13 мин
07. Преобразование, упрощение выражений с корнями
11 мин
08. Функция y = √x. Её свойства и график
19 мин
09. Функция y = √x. Её свойства и график. Решение задач
15 мин
10. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Решение задач
17 мин
11. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Основные сведения
18 мин
12. Теорема Виета
17 мин
13. Функция y=k/х, ее свойства и график (продолжение)
22 мин
14. Модуль действительного числа
22 мин
15. Действительные числа
20 мин
16. Функция y=√x
19 мин
17. Квадратичная функция
26 мин
18. Алгебраические дроби
24 мин
19. Интервалы монотонности функций и сопутствующие задачи
23 мин
20. Исследование функций на монотонность
19 мин
21. Квадратные уравнения с параметром
21 мин
22. Квадратные неравенства повышенной сложности
25 мин
23. Решение квадратных неравенств
33 мин
24. Решение линейных неравенств
25. Свойства числовых неравенств
26. Простейшие неравенства
27. Иррациональные уравнения
28. Квадратные уравнения. Повторение теории. Задачи повышенной сложности
29. Квадратные уравнения. Повторение теории. Типовые задачи
30. Разложение квадратного трёхчлена на множители
31. Ещё одна формула для корней квадратных уравнений
32. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций (продолжение)
33. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи на движение
34. Алгоритм решения рациональных уравнений
35. Применение формул корней квадратных уравнений
36. Формулы корней квадратных уравнений
37. Квадратные уравнения. Основные понятия
38. Основные понятия