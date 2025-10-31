Квадратичная функция. Функция y = k/x
01. Функция y = k · x², её свойства и график
02. Функция y = k/х, её свойства и график
03. Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение)
22 мин
04. Функция y = k/х, её свойства и график (продолжение 1)
05. Преобразование графиков функций
28 мин
06. Как построить график функции у = f(x + t), если известен график функции у = f(x)
26 мин
07. Как построить график функции у = f(x) + m, если известен график функции у = f(x)
24 мин
08. Как построить график функции у = f (x + t) + m, если известен график функции у = f(x)
14 мин
09. Функция y = ax² + bx + c, её свойства и график
24 мин
10. Графическое решение квадратных уравнений
23 мин
11. Действительные числа
17 мин