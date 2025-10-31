Квадратные уравнения
01. Квадратные уравнения (Г. Г. Гаицгори)
34 мин
02. Квадратные уравнения. Основные понятия
03. Формулы корней квадратных уравнений
04. Применение формул корней квадратных уравнений
05. Решение задач с помощью квадратных уравнений
20 мин
06. Уравнение x² = a. Нахождение приближённых значений квадратного корня
23 мин
07. Алгоритм решения рациональных уравнений
08. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи на движение
09. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций (продолжение)
10. Ещё одна формула для корней квадратных уравнений
11. Теорема Виета
17 мин
12. Теорема Виета. Решение задач
23 мин
13. Разложение квадратного трёхчлена на множители
14. Практика. Решение квадратных и дробно-рациональных уравнений
17 мин
15. Иррациональные уравнения
16. Квадратные уравнения. Повторение теории. Типовые задачи
17. Квадратные уравнения. Повторение теории. Задачи повышенной сложности
18. Системы уравнений
29 мин
19. Уравнения в целых числах. Решение логических задач
23 мин